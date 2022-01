Skispringen

Markus Eisenbichler in Garmisch-Partenkirchen um 0,2 Punkte geschlagen - Werner Schuster regt Regeländerung an

Markus Eisenbichler verpasst den Sieg beim Neujahrsspringen der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen gegenüber Ryoyu Kobayashi nur um 0,2 Punkte, was umgerechnet elf Zentimeter Weite entspricht. In der Experten-Analyse für Eurosport.de mit Martin Schmitt regt Ex-Bundestrainer Werner Schuster an, im Skispringen über einen Verzicht auf Zehntelpunkte nachzudenken.

00:05:38, vor einer Stunde