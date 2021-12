Skispringen

Garmisch-Partenkirchen - Karl Geiger katapultiert sich in der Qualifikation in die Top drei: "Sehr kräftig"

Karl Geiger hat auch in der Qualifikation von Garmisch-Partenkirchen seine aktuelle Top-Form unter Beweis gestellt. Der Gesamtweltcupführende schafft es dank eines kräftigen Absprungs auf 135,5 Meter und verschafft sich mit Platz drei eine gute Ausgangsposition für das Neujahrsspringen am Samstag. Der Sieg geht an Teamkollege Markus Eisenbichler. Geigers Qualifikationssprung im Video.

