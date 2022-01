Skispringen

Innsbruck abgesagt: Was die "Dreischanzentournee" jetzt für Karl Geiger und Co. bedeutet

In Innsbruck findet 2022 kein Springen der Vierschanzentournee statt - dafür nun zweimal in Bischofshofen. Die Eurosport-Experten Martin Schmitt und Werner Schuster begrüßen die Absage am Bergisel und gehen in ihrer Analyse für Eurosport.de auf die geänderten Vorzeichen ein. So ergibt sich ein kleiner Vorteil für Karl Geiger und Markus Eisenbichler. Ryoyu Kobayashi bleibt aber der große Favorit.

00:03:56, vor einer Stunde