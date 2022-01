Skispringen

Innsbruck: Freund, Eisenbichler, Geiger und Kobayashi bewerten die Qualifikation bei Eurosport

Markus Eisenbichler, Karl Geiger, Severin Freund und Ryoyu Kobayashi blicken nach der Qualifikation in Innsbruck zuversichtlich auf das Weltcupspringen voraus. Alle zeigen sich mit ihren Leistungen am Qualifikationstag zufrieden. Für den Wettkampf der Vierschanzentournee am Dienstag habe der Tag laut Freund nur bedingte Aussagekraft.

00:03:31, vor 27 Minuten