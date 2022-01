Skispringen

Vierschanzentournee - Innsbruck - Schmitt erklärt: Darauf muss ein Springer bei einer Verschiebung achten

Heftiger Wind und Föhnbedingungen in Innsbruck bereiten der FIS und den Organisatoren des Bergiselspringens Probleme. Der Start des ersten Durchgangs musste von 13:30 Uhr auf 14:10 Uhr verschoben werden. Bereits zuvor war der Probedurchgang abgesagt worden. Eurosport-Experte Martin Schmitt erklärt, worauf es für die Springer an so einem schwierigen Tag ankommt.

00:01:34, vor 17 Minuten