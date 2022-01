Skispringen

Vierschanzentournee: Wind-Absage in Innsbruck - Föhn-Böen machen Skispringen am Bergisel unmöglich

Eurosport-Reporter Markus Herwig berichtet von der Bergiselschanze in Innsbruck, wo am Dienstag ordentlich Wind herrscht und deswegen das Springen abgesagt wird. Böen bis zu sechs Meter pro Sekunde machen Skispringen völlig unmöglich. Die Absage des dritten Springens der Vierschanzentournee für Dienstag wird um 15:00 Uhr bestätigt. Nun sollen zwei Springen in Bischofshofen stattfinden.

00:01:16, vor 4 Stunden