Skispringen

Klingenthal - Ryoyu Kobayashi fliegt aus der Quarantäne zum Qualifikationssieg: "Stark wie eh und je"

In der vergangenen Woche in Wisla fehlte Ryoyu Kobayashi aufgrund seiner Corona-Quarantäne in Finnland, in Klingenthal ist der Japaner wieder zurück. Und wie er zurück ist: Kobayashi zeigt sofort wieder sein Top-Niveau und gewinnt mit einem Flug auf 133 Meter die Qualifikation für den Wettkampf am Samstag. Sein Sprung im Video.

00:00:59, vor einer Stunde