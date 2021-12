Sie verteidigte den dritten Platz erfolgreich gegen Weltcup-Rekordsiegerin Sara Takanashi aus Japan mit einem zweiten Sprung auf 127,0 m. Die 25 Jahre alte Althaus, die in der Vorwoche in Lillehammer ihren ersten Sieg seit drei Jahren gefeiert hatte, festigte durch den Podestplatz im Gesamtweltcup mit 401 Punkten ihren zweiten Platz hinter Kramer (530).

"Ich freu mich mega über den dritten Platz. Meine Sprünge waren heute deutlich besser als gestern, das hat richtig Spaß gemacht", sagte Althaus, die am Freitag Siebte geworden war. Auch der neue Bundestrainer Maximilian Mechler lobte die Oberstdorferin: "Katha war heute sehr gut, Gratulation. Mehr war nicht drin."

Die in den Niederlanden geborene Kramer, die schon am Freitag in der Vogtlandarena gewonnen hatte, war mit Flügen auf 137,0 und 134,0 m erneut überragend. Am Ende lag die 20-Jährige umgerechnet fast zwölf Meter vor der zweitplatzierten Opseth. Ein Deutscher oder eine Deutsche haben noch nie einen Einzelweltcup in Klingenthal gewonnen.

Von den übrigen deutschen Springerinnen schafften es nur Juliane Seyfarth (Ruhla/24.) und Pauline Heßler (Lauscha/28.) in den zweiten Durchgang. "Das war ein bisschen schade", sagte Mechler. Sotschi-Olympiasiegerin Carina Vogt (Degenfeld) hatte sich nach der Rückreise vom Continental Cup auf der Olympiaschanze im chinesischen Zhangjiakou kurzfristig gegen einen Start entschieden.

