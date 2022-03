"Der norwegische Skiverband hat heute den Internationalen Skiverband (FIS) darüber informiert, dass die kommenden Veranstaltungen in Norwegen ohne russische und weißrussische Beteiligung durchgeführt werden, unabhängig davon, zu welchem Ergebnis die FIS kommen sollte", hieß es in einer Pressemitteilung des norwegischen Verbandes.

Die Entscheidung betrifft also nicht nur Athleten und Athletinnen aus Russland, sondern auch aus dem Nachbarland Belarus.

Neben der Raw Air mit Stationen in Lillehammer und Oslo und der Skiflug-WM in Vikersund werden in den kommenden Tagen auch im Langlauf und der Nordischen Kombination Weltcups in Norwegen ausgetragen, darunter die legendären Holmenkollen-Rennen über 50 km für die Langläufer und 30 km für die Langläuferinnen.

Damit kam der norwegische Verband zugleich der FIS zuvor, die am Wochenende zwar ihre Solidarität mit ukrainischen Sportlerinnen und Sportlern ausdrückte, bisher jedoch bezüglich eines Ausschlusses russischer und belarussischer Sportlerinnen und Sportler noch keine Entscheidung fällte.

FIS: "Norwegischer Verband kann Teilnahme nicht verweigern"

Dieses Zögern sorgt in Norwegen für großen Unmut. "Wir hatten gehofft, dass die FIS diese Entscheidung im Namen des gesamten Skisports treffen würde, aber jetzt kann der Skiverband nicht länger warten", sagte der Präsident des norwegischen Skiverbandes Erik Röste.

Ein offizielles Aus für russische und belarussische Athleten bedeutet dies aber offenbar noch nicht. Denn laut FIS-Generalsekretär Michel Vion könne der norwegische Verband gar nicht darüber entscheiden. "Der norwegische Skiverband kann zum Ausdruck bringen, dass er die Teilnahme Russlands und Weißrusslands nicht wünscht, aber er kann ihnen die Teilnahme nicht verweigern", sagte Vion dem norwegischen Sender "NRK".

Laut "NRK" trifft sich allerdings die FIS am Dienstag um 12 Uhr und berät dort unter anderem über diese Thematik.

Russisches Langlauf-Team reist aus Norwegen ab

Bis dahin wollen die Russen aber offensichtlich nicht warten. Norwegischen Medienberichten zufolge soll das russische Langlauf-Team noch am Dienstag aus Norwegen abreisen. "Wir verlassen Norwegen und beenden die internationale Saison", erklärte der russische Nationaltrainer Yuri Borodavko dem "NRK".

Bereits am Sonntag hatte die russische Springerin Alexandra Kustova auf Instagram bekanntgegeben, dass sie nicht an der "Raw Air" teilnehmen werde.

Darüber hinaus steht inzwischen ebenfalls fest, dass auch die Junioren-Weltmeisterschaften im Skispringen im polnischen Zakopane (1. bis 6. März) ohne russische und belarussische Beteiligung stattfinden werden. Dies hatte der polnische Verband nach langen Gesprächen mit dem Sportministerium und der FIS bekanntgegeben.

