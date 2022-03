"Ich bin auf dem Weg. Endlich darf ich auch wieder fliegen", schrieb Katharina Althaus in den Sozialen Medien.

Die 25-Jährige aus Oberstdorf war nach der Rückkehr von den Winterspielen in Peking positiv auf Corona getestet worden und verpasste den Weltcup in Hinzenbach/Österreich.

Für den Gewinn der Gesamtwertung der RawAir-Tour kommt Althaus nicht mehr infrage, da sie die ersten drei von insgesamt neun Wertungssprüngen am Mittwoch verpasste.

Nach den Wettkämpfen in Lillehammer endet das Event am Wochenende am Holmenkollen in Oslo.

