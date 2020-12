Skispringen

Vierschanzentouree - Horngacher kritisiert DSV-Team trotz Auftaktsieg

Bundestrainer Stefan Horngacher hat trotz des Erfolges von Karl Geiger beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf Kritik am DSV-Team geäußert. Der 51-Jährige zeigte sich unzufrieden über das Mannschaftergebnis und nahm seine Schützlinge daher in die Pflicht.

