Für Sara Takanashi war es schon der zweite Weltcupsieg nach ihrem olympischen Albtraum. Die 25-Jährige, die in Peking nach ihrer Disqualifikation im Mixed-Wettbewerb sogar an ein Karriereende gedacht hatte, hatte schon beim Raw-Air-Auftakt in Lillehammer triumphiert.

Für Takanashi war es der 63. Weltcupsieg ihrer Karriere.

Takanashi gewann am Sonntag vor Olympiasiegerin Ursa Bogataj (Slowenien) und der Japanerin Yuki Ito.

Marita Kramer landete auf Rang fünf und steht unmittelbar davor, als erste Österreicherin seit Daniela Iraschko-Stolz 2014/2015 den Gesamtweltcup zu gewinnen.

Katharina Althaus hatte den Raw-Air-Auftakt in Lillehammer aufgrund einer Corona-Infektion verpasst und war erst beim zweiten Wettkampf eingestiegen. Daher spielte sie im Kampf um den Gesamtsieg keine Rolle.

