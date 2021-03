Skispringen

Skifliegen-Weltcup - Planica | Eisenbichler segelt erneut in die Top 10: "So schlecht war der nicht"

Nach Platz zwei am Vortag hat Markus Eisenbichler auch im zweiten Skiflug-Wettkampf in Planica überzeugt. Der 29-Jährige landete nach einem Flug auf 223 m am Ende auf Platz acht.

00:00:45, vor 2 Stunden