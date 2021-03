Publiziert 25/03/2021 Am 15:52 GMT | Update 25/03/2021 Am 15:56 GMT

Team-Weltmeister Pius Paschke als 13. und Constantin Schmid knapp dahinter auf Rang 15 rundeten ein starkes Teamergebnis für den Deutschen Skiverband (DSV) ab.

Zuletzt war die in Norwegen geplante Raw-Air-Tour coronabedingt abgesagt worden. Am Freitag (15:00 Uhr) findet ein weiterer Einzel-Wettkampf statt, ehe am Samstag (10.00 Uhr) ein Teamwettbewerb auf dem Programm steht.

Ein weiteres Einzel-Fliegen am Sonntag (10:00 Uhr live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport auf Joyn!) schließt den langen WM-Winter ab.

(mit SID)

