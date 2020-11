Zuvor waren nach dem Saisonauftakt in Wisla bereits Tests bei Weltcup-Rekordsieger Gregor Schlierenzauer, Philipp Aschenwald und Trainer Andreas Widhölzl positiv ausgefallen.

Das gesamte A-Team befindet sich in Isolation, wie beim laufenden Weltcup in Kuusamo wird der ÖSV auch am kommenden Wochenende im russischen Nischni Tagil nur mit einem B-Team antreten.