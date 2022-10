Wie das polnische Medium "sport.pl" berichtet, soll den Schuhen der Marke Nagaba sogar ein Verbot drohen.

Bereits in der vergangenen Saison sorgte das Eingreifen von Horngacher beim Weltcup von Willingen für die Disqualifikation von Stefan Hula und Piotr Zyla. Offenbar hätten die Schuhe aerodynamische Vorteile mit sich gebracht.

In Polen will man von den Anschuldigungen aber nichts wissen und wehrt sich gegen die Aussagen von Horngacher. "Er tut sich selbst weh. Seine Mätzchen schaden uns nicht. Es ist schade, dass ein solcher Trainer, der in Polen geschätzt wurde und dem man ein Denkmal setzen wollte, jetzt solche Dinge tut. Das ist kindisch", erklärte der ehemalige Skispringer Kazimierz Dlugopolski bei "polatsport.pl".

Bis 2019 war Horngacher als Trainer der polnischen Nationalmannschaft unterwegs.

Nagaba-Gründerin weist Vorwürfe zurück

Ewa Nagaba, die Mitbegründerin der gleichnamigen Schuhmarke, versteht indes die Aufregung um ihr Produkt nicht.

"Das Nagaba-Schuhmodell, das der Kommission vorgestellt wurde, ist dasselbe, das im März von der FIS genehmigt wurde. Es gab keine Neuerung. Ich verstehe nicht wirklich, woher die Aufregung kommt", beteuerte sie gegenüber "TVP Sport".

