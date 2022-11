Dieses Vorhaben sei aber nur "eine mögliche Lösung. Wenn wir uns den Tennissport ansehen, werden die wichtigsten Veranstaltungen je nach Jahreszeit auf unterschiedlichen Belägen ausgetragen", erklärte Pertile im Gespräch mit "Berkutschi".

"Gleiches Spiel, gleiche Athleten, gleiches Spielfeld. Nur der Belag des Platzes ist unterschiedlich. So könnte es auch beim Skispringen sein", formulierte er den Ansatz hinter den Gedankenspielen innerhalb der FIS.

Angesichts der Auswirkungen des Klimawandels drängt sich aber die Frage auf, wie sich der Wintersport mit der Problematik des Schneemangels auseinandersetzt.

"Die klare Vision für unsere Zukunft wird stark mit der Klimasituation und dem weltweiten Interesse an unserer Disziplin verbunden sein", so Pertile. "Wir können uns eine vielversprechendere Zukunft aufbauen, indem wir auf allen fünf Kontinenten Wettkämpfe auf verschiedenen Oberflächen austragen. Das ist ein riesiger Vorteil, vor allem im Hinblick auf einen möglichen, wahrscheinlichen Klimawandel."

Zusammenlegung bleibt (vorerst) nur eine Vision

Noch will man im Weltcup aber nicht vermehrt auf Matten setzen. Vorerst bleibt die Zusammenlegung von Winter- und Sommersaison eine Vision.

"Wir planen für diese Saison keine weiteren Veranstaltungen auf Kunststoffmatten. Für die laufende Saison ist es das klare Ziel, auf Schnee zu springen", führte Pertile aus.

Nichtsdestotrotz unterstrich der Italiener, welches unausgeschöpfte Potenzial noch in seiner Sportart steckt. "Eine längere Saison hat den großen Vorteil, dass sie unserem Sport und unseren Athleten eine weltweite Plattform bietet."

Letzten Endes könnte Skispringen den Sprung zur Weltsportart schaffen. "Skispringen sollte wirklich das Ziel haben, ein Weltsport zu sein, der nicht nur in Europa populär ist, sondern in der Lage ist, Interesse, Sponsoren und Zuschauer in jedem Winkel der Welt anzuziehen. Dies ist eine langfristige Vision, sie wird nicht im nächsten Jahr verwirklicht werden."

