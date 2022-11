"Der Mann mit der Maske", wie Ahonen in seiner Karriere als Skispringer genannt wurde, passte folglich perfekt in die Musik-Show "The Masked Singer". Dabei brachte der Finne keinerlei Vorerfahrung mit.

"Ich habe noch nie in meinem Leben gesungen, aber ich wollte wissen, wie es geht. Also habe ich es gewagt, mich an dieser Show zu versuchen", erklärte der 45-Jährige im Rahmen der TV-Sendung.

Es reichte für die Skisprung-Legende trotzdem bis ins Halbfinale. Dort holte er sich viel Lob ab: "Du bist ein toller Darsteller! Kaum zu glauben, dass sich in dieser Verkleidung nicht ein professioneller Schausteller versteckt", gratulierte Jurymitglied Christoffer Straanberg.

Ahonen gilt neben Matti Nykänen als bester finnischer Skispringer aller Zeiten. Er gewann in den Saisons 2003/04 und 2004/05 den Gesamtweltcup.

Erneuter Rückfall nach Blitz-Comeback

2018 hatte der Finne seine Karriere offiziell beendet, bis er im Januar dieses Jahres spontan bei den Finnischen Meisterschaften startete. Hier belegte Ahonen einen respektablen dritten Platz

Doch nach dem Blitz-Comeback erfolgte ein weiterer Rückschlag. Ahonen war schon während seiner Karriere alkoholkrank und gestand kurz nach den Meisterschaften, erneut rückfällig geworden zu sein

"Im vergangenen Frühling habe ich mit meinen Freunden ein Bier getrunken. Ich dachte, dass ich in diesen Jahren gewachsen und klüger geworden wäre und dass es kein Problem sein würde. Aber plötzlich war ich wieder da, wo ich vor acht Jahren war. Nichts war anders", berichtete der Finne damals.

Mittlerweile scheint sich der "Mann mit der Maske" aber wieder von seinen Alkoholproblemen erholt zu haben.

