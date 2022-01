Althaus sprang auf starke 126,5 Meter (77,1 Punkte) und landete damit zum sechsten Mal in diesem Winter auf dem Podest. Am Ende fehlten ihr umgerechnet weniger als zwei Meter auf Dominatorin Kramer (80,2), die bereits ihren sechsten Sieg im zehnten Weltcup-Springen feierte. Dritte wurde die Slowenin Ema Klinec (72,0).

"Das war heute einer meiner besseren Sprünge, das hat mich gefreut. Für mich ist es die richtige Entscheidung, den zweiten Durchgang abzusagen. Kurz vor Olympia muss man nichts mehr riskieren", sagte Althaus im "ZDF".

Ein schwerer Sturz von Selina Freitag überschattete den Wettkampf. Die 20-Jährige verlor bei der Landung die Kontrolle, nach längerer Behandlungspause gab die Olympia-Fahrerin aber Entwarnung, ehe sie ins Krankenhaus gebracht wurde.

Die weiteren deutschen Springerinnen konnten nicht überzeugen. Juliane Seyfarth (Ruhla) landete mit 100 m auf Rang 16, Pauline Heßler (Lauscha/78,5) kam nur auf den geteilten 20. Platz.

Am Sonntag (10 Uhr live auf Eurosport) steht in Willingen für die Frauen ein weiteres Einzelspringen an.

