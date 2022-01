Der 28 Jahre alte Oberstdorfer hatte 2018 in Pyeongchang Olympia-Silber gewonnen, in Peking (4. bis 20. Februar) soll im besten Fall noch mehr herausspringen. "Ich bin hochmotiviert und brenne auf die Wettkämpfe", sagte Geiger.

Trotz der widrigen Umstände rund um die strengen Corona-Maßnahmen ist die Vorfreude auch bei Bundestrainer Stefan Horngacher ungebremst. "Es sind Olympische Spiele. Natürlich freut man sich darauf, solche Events muss man genießen", sagte Horngacher. Die DSV-Männer fliegen am Montag nach Peking und kämpfen ab dem 6. Februar um Medaillen.

Ad

Die erste Reihe der für die Einreise notwendigen PCR-Tests fiel bei allen deutschen Skispringern negativ aus. "Wir haben die maximalen Vorkehrungen getroffen und gehen davon aus, dass wir durchkommen", sagte Horngacher.

Olympia 2022 in Peking Olympia in Peking: 36 positive Coronatests am Freitag VOR 41 MINUTEN

Für die DSV-Adler stehen vor dem Abflug am Montag noch zwei Einzel in Willingen an. Am Samstag (16 Uhr/ZDF und Eurosport) und Sonntag (15 Uhr) steigt die Olympia-Generalprobe auf der Mühlenkopfschanze.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Weniger als ein Meter: DSV-Mixed-Team schrammt am Podest vorbei

(SID)

"Sensationell!" Geiger fliegt von Gelb beflügelt zum nächsten Sieg

Olympia 2022 in Peking Wenige Tage vor Olympia: China warnt die USA erneut vor "Einmischung" 27/01/2022 AM 09:47