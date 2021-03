Skispringen

WM Oberstdorf | Hier macht Geiger Deutschland zum Weltmeister im Team

Die DSV-Adler um Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Severin Freund und Pius Paschke haben Gold im Teamspringen bei der WM in Oberstdorf geholt. Silber ging an die Auswahl Österreichs um Stefan Kraft, Polen sicherte sich mit Kamil Stoch die Bronzemedaille. Geiger brachte die deutsche Mannschaft zunächst mit 133,5 m im ersten Durchgang in Führung und sicherte mit 136,0 m im zweiten den Titel.

00:05:57, vor einer Stunde