Den Gold-Coup im Allgäu feierte Markus Eisenbichler stilecht in der Lederhose. "Ich ziehe die Lederbixn an. Die habe ich mitgenommen, falls wir eine Medaille machen", sagte der Urbayer und freute sich auf "ein, zwei" Bier in kleiner Runde, ehe er am Ruhetag der WM ein wenig die Beine ausstrecken durfte. Wieder ernst wird es in Oberstdorf mit den Entscheidungen von der Großschanze schließlich schnell genug.