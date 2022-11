"Ich habe dort jetzt sieben Titel", so "The Rocket". "Ich denke acht hört sich doch gut an." Mit seinen sieben Siegen ist er bereits alleiniger Rekordhalter bei den UK Championships.

Im Match gegen Trump beim Champion of Champions gelang dem Engländer ein Traumstart, er führte schnell 6:1. Doch unter anderem dank eines Maximum Breaks kam sein Landsmann noch auf 6:7 heran.

"Selbst als ich 6:1 vorne lag, habe ich nie über die Führung nachgedacht, weil ich weiß, wie Judd ist. Er kann loslegen und das tun, was er getan hat, und auf 6:7 verkürzen", sagte O’Sullivan.

"Ich bin zufrieden, wie ich mich hineingebissen und weitergemacht habe", ergänzte er. Nachdem er die folgenden drei Frames für sich entschieden hatte, war ihm der Triumph nicht mehr zu nehmen.

