Championship League verspricht viel Spannung: Chapeau, Barry Hearn!

Man muss Barry Hearn und seinem Team gratulieren. Dass es ab nächsten Montag wieder Profi-Snooker auf unseren Bildschirmen gibt, ist eine grandiose Leistung. Zwar spielen bei uns in Deutschland schon die Fußball-Bundesligen, aber im Vereinigten Königreich ist Snooker der erste Sport, der wieder an den Start gehen kann. Das muss man erst einmal schaffen. Chapeau!

Wir bei Eurosport freuen uns riesig darauf, ab Pfingstmontag wieder Snooker im TV übertragen zu können. 64 Spieler, ein sehr hochkarätiges Feld, werden in der Marshall Arena von Milton Keynes an den Start gehen. Alle 128 Maintour-Profis konnten für die Championship League melden, und dann entschied die Weltranglisten-Position über die Teilnahme.

Die erste Runde bestreiten die 64 Teilnehmer in 16 Vierergruppen. In einer Gruppe spielt jeder gegen jeden. Die Distanz ist "best of 4" (beim Stand von 3:0 wird der vierte Frame nicht mehr gespielt). Jeden Tag spielen zwei Gruppen (bis auf den Schlusstag) auf zwei Tischen (einer als TV-Tisch, der andere im Player). Die 16 Gruppensieger kommen weiter und bestreiten die zweite Runde in vier Vierergruppen nach demselben Modus wie zuvor. Die vier Gruppensieger der Zwischenrunde treffen dann in der Finalgruppe aufeinander.

Natürlich wird sich die Championship League anders anfühlen als die Turniere, die wir in der Regel kennen. Es wird hinter verschlossenen Türen ohne Publikum gespielt. Dass aber auch vor einer Geisterkulisse Top-Sport möglich ist haben Judd Trump und Kyren Wilson ja schon im Finale beim Gibraltar Open bewiesen. Hinzu kommen sehr strenge Hygiene-Regeln. Alle Beteiligten, auch die Spieler, stehen nach einem negativen Corona-Test praktisch unter Quarantäne und müssen auch untereinander Abstand halten. Das Hygiene-Konzept ist natürlich mit Fachleuten und den zuständigen Behörden abgesprochen und abgesegnet. Das kann auch ein Muster sein, wie wir in den nächsten Monaten Snooker erleben. Die Corona-Pandemie ist ja nicht in drei Wochen zuende.

Eurosport überträgt täglich live

Gespannt bin ich darauf, in welcher Form sich die Akteure präsentieren. Die Spieler wissen mit Sicherheit selber noch nicht, wo sie stehen. Nur wenige der Profis haben einen eigenen Tisch zuhause. Die und diejenigen, die trotz Lockdown Zugang zu einem Tisch hatten, könnten einen Vorteil haben. Aber auf der anderen Seite ist Einzeltraining niemals so intensiv und effektiv wie Training mit einem Partner. Sicher: Das Stoßgefühl kann man sich auch alleine verschaffen. Die Wettkampf-Situation kann man aber alleine nicht simulieren. Trotzdem: Spieler wie Mark Selby, bei dem ja auch der Fleiß ein entscheidendes Element ist, werden fitter sein als andere. Intuitive Spieler wie Judd Trump und Ronnie O’Sullivan haben auch eine gute Chance, schnell in die Spur zu finden.

Snooker entscheidet sich ja auch immer im Kopf, und da wird eine große Rolle spielen, wie die Spieler mental mit der besonderen Situation zurechtkommen. Einige werden ja durch das Publikum regelrecht beflügelt. Diese Unterstützung fällt jetzt weg. Auf der anderen Seite lassen sich andere aber auch durch das Publikum zusätzlich unter Druck setzen. Diese Belastung fällt jetzt ebenfalls weg. Weg fällt ebenso die Hilfe durch vertraute Personen. Ein gutes Beispiel ist da Judd Trump, der ja eigentlich immer seinen Bruder Jack an seiner Seite hat. Jack spielt eine entscheidende Rolle, damit Judd sich auf seine Aufgaben und seine Stärken konzentrieren kann. Aber Spieler-Gäste sind eben auch nicht zugelassen. Judd und die anderen müssen also alleine zurechtkommen.

Die extrem kurze Match-Distanz (maximal vier Frames) ist ein zusätzlichen Unsicherheitsfaktor. Überraschungen und Außenseiter-Siege werden da wahrscheinlicher. Ich bin mir sicher, dass da elf sehr spannende Snooker-Tage vor uns liegen.

Vor allem aber: Endlich geht es wieder los! Eurosport überträgt an allen elf Tagen von 16:00 bis 23:00 Uhr live im TV auf Eurosport 1; lediglich am Freitag, den 5. Juni, beginnt der Turniertag erst um 17:00 Uhr.

Herzliche Grüße und viel Spaß beim Snooker

Ihr / Euer Rolf Kalb

