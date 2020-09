Kyren Wilson bewies aber Moral und steckte nicht auf. So holte er die ersten beiden Frames nach dem Interval und gestaltete das Ergebnis respektabler. Als der Warrior dann aber im siebten Frame nach 27 Punkten einen Fehler machte beendete Judd Trump das Match mit einem weiteren Century. In der Vorschlussrunde trifft er nun auf den wiedererstarkten Martin Gould, der in einem spannenden Match Yan Bingtao mit 5:4 niederrang.