Titelverteidiger Neil Robertson hatte zwar den ersten Frame gewonnen, obwohl er schon drei Snooker brauchte, aber in der Folgezeit lochte Sunny Akani besser und war auch in den Bällen sicherer. Höhepunkt war die 132 des Thailänders zum 3:1. Nach dem Interval kippte das Match jedoch. Akani baute nun gerade bei entscheidenden Bällen Fehler ein, während Robertson immer sicherer wurde. So holte der Australier, der im Januar im Finale Zhou Yuelong mit 9:0 geschlagen hatte, vier Frames in Folge.