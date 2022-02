Snooker

European Masters: Fan Zhengyi beendet Decider mit 92er-Break - Chinese schlägt Ronnie O'Sullivan

Was für ein Ende in diesem Finale: Fan Zhengyi bezwingt Ronnie O'Sullivan im Decider und gewinnt das European Masters in Milton Keynes. Der 21 Jahre alte Chinese beendet den Krimi im Decider mit einem 92er-Break und schlägt den 46-jährigen Engländer. Dass er dabei das Century verpasst, "wird ihm fürchterlich egal sein". Fan gewinnt bei seinem Final-Debüt seinen ersten Ranglisten-Titel.

00:02:49, vor einer Stunde