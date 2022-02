Danach verkürzte Ashley Hugill zwar dank einer 77, aber im vierten Frame nutzte er seine Chancen nicht. Hugill führte zwar bereits mit 49:1, aber dank einer Clearance von 62 Punkten fing ihn Ronnie O’Sullivan noch auf Schwarz ab. Auch die 73 von Hugill zum 2:3 änderte nichts mehr. Als er im sechsten Frame Schwarz vom Spot verschoss nutzte O’Sullivan das für eine 105 und holte nach einem Safe-Fehler seines Gegners im siebten Durchgang die entscheidenden 58 Punkte.

Im Viertelfinale trifft er auf Tom Ford, der nach seiner Gala gegen John Higgins auch Fraser Patrick mit 5:3 schlug.

Außerdem stehen sich im Viertelfinale Graeme Dott und Ryan Day gegenüber. Dott war gegen Jordan Brown mit 4:0 in Führung gegangen. Zwar bäumte sich Brown nach dem Interval noch einmal auf, aber der Schotte setzte sich sicher mit 5:2 durch. Ryan Day schlug Akani Songsermsawad ebenfalls mit 5:2. Sunny Akani hatte zwar den ersten Frame dank einer 96 gewonnen, aber dann holte Day mit vier hohen Breaks vier Frames in Folge.

Drei Centuries schaffte Kurt Maflin im Achtelfinale, aber der Norweger verlor trotzdem gegen Anthony McGill mit 3:5. Die knappen Frames gingen alle an den Schotten; so hatte er den zweiten Durchgang auf Pink gewonnen. Nach der 111 von Maflin zum 3:4 antwortete McGill mit einer 91, seinem höchsten Break im Match. Am Freitag bekommt er es mit Liang Wenbo zu tun, der Yuan Sijun mit 5:2 schlug.

5:3 nach 0:3 - Fan sorgt für Comeback des Tages

Für das Comeback des Tages sorgte Fan Zhengyi bei seinem 5:3 über Yan Bingtao. Yan hatte die ersten drei Frames mit einem Top-Break von 111 Punkten gewonnen, doch dann holte Fan fünf Frames in Folge. Dabei überzeugte er mit Breaks von 55, 53, 55, 74 und 60 Punkten. David Gilbert wird sein nächster Gegner sein. Der „Angry Farmer“ schlug Pang Junxu mit 5:3.

Am Vormittag hatte Pang Junxu noch das Kunststück fertiggebracht, in der Runde der letzten 32 gegen Neil Robertson einen 2:4-Rückstand noch zu drehen und damit das Favoritensterben beim European Masters fortzusetzen. Dabei spielte der Australier erneut überzeugend, als er mit Top-Breaks von 91, 100 und 104 Punkten mit 4:2 in Führung gegangen war. Pang konterte aber seinerseits mit einer Serie von hohen Breaks. Mit einer 73, einer 101 und einer Clearance von 90 Punkten gewann der Chinese drei Frames in Folge zum 5:4.

