Snooker

German Masters: Murphy spielt Maximum-Break in der Qualifikation

Shaun Murphy hat in der Qualifikation zu den German Masters in Berlin das perfekte Spiel auf den Tisch gezaubert. Der Weltmeister von 2005 spielte in der 1. Runde gegen den Chinesen Chen Zifan im zweiten Frame ein Maximum Break.

00:04:13, 73 angesehen, vor einer Stunde