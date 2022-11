Der frischgebackene UK-Open-Champion Mark Allen ließ seinen Kontrahenten Peter Lines keine Chance und erreichte nach einem 5:2-Sieg die nächste Runde.

Auch Neil Robertson zog souverän in die nächste Quali-Runde ein. Der Finalist des German Masters von 2020 setzte sich gegen Bai Langning 5:2 durch und darf weiter auf Titel in Berlin hoffen.

Ad

Der chinesische Top-Spieler Yan Bingtao schloss sich Allen und Robertson an und folgte ebenfalls in die Runde der letzten 64 Teilnehmer. Nach einem 5:2 gegen Rod Lawer wartet in der nächsten Runde David Grace.

UK Championship Appetit auf mehr: Warum die UK Championship so besonders war UPDATE GESTERN UM 12:53 UHR

Titelverteidiger Zhao Xintong schaffte bereits den Sprung in die Runde der letzten 32, nachdem der Chinese gegen Muhammad Asif ohne Mühe 5:1 gewann.

Runde der letzten 128

Mark Allen 5:2 Peter Lines

Alexander Ursenbacher 5:0 Asjad Iqbal

Yan Bingtao 5:2 Rod Lawler

Neil Robertson 5:2 Bai Langning

David Grace 5:2 Mark King

Zhao Jianbo 5:1 Ashley Hugill

David Lilley 5:2 Anthony Hamilton

Kyren Wilson 5:0 Jenson Kendrick

Mark Selby 4:5 Peng Yisong

Sean O'Sullivan 2:5 Ian Burns

Jamie Jones 3:5 Martin Gould

Jimmy White 5:3 Mark Joyce

Runde der letzten 64

Michael White 2:5 Tian Pengfei

Anthony McGill 5:0 Allan Taylor

Jak Jones 2:5 Jimmy Robertson

Jamie Clarke 2:5 Sam Craigie

Zhao Xintong 5:1 Muhammad Asif

Tom Ford 5:1 Ken Doherty

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Packendes Finish: Allen krönt sich zum UK-Champion

Über fünf Banden! Allen brilliert in German Masters Qualifying

UK Championship Spektakuläre Aufholjagd: Allen gewinnt die UK Championship UPDATE 21/11/2022 UM 00:34 UHR