Doch obwohl fünf gewonnene Frames benötigt wurden, um das Match für sich zu entscheiden, gab der 41-Jährige am Donnerstag in der Leicester's Morningside Arena einfach auf.

Selbst den sechsten Frame hätte der Engländer beim Stand von 1:56 theoretisch noch für sich entscheiden können, ohne dazu Foul-Punkte zu brauchen.

Aufgrund der Aufgabe wurde das Match 5:2 zugunsten von Hicks entschieden, der nach dem Rückzug seines Kontrahenten sichtlich verwundert war und irritiert die Stirn runzelte.

In den sozialen Medien wurde der "Angry Farmer" für seine Aufgabe scharf kritisiert. Der Nummer 17 der Weltrangliste droht nun ein Disziplinarverfahren.

Gilbert droht Strafe

In einem Statement erklärte die World Snooker Tour: "Gilbert wurde an die World Professional Billiards and Snooker Association verwiesen, um zu prüfen, ob es disziplinarische Maßnahmen geben wird."

Denn: Laut der Regeln darf ein Spieler in einem Match keinen Frame aufgeben, es sei denn, er benötigt zum Gewinn Foul-Punkte.

2006 erhielt Snooker-Legende Ronnie O'Sullivan eine Strafe in Höhe von 21.000 Pfund und erhielt einen Abzug von Ranglistenpunkten, weil er im Viertelfinale der UK Championship gegen Stephen Hendry beim Stand von 1:4 aufgab.

