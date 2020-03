Ein Judd Trump in Top-Form war ja schon lange ein Titelkandidat. Nur kann man nicht in jeder Woche in Top-Form sein. Und dann war er früher oftmals hilflos, zumindest bei starken Gegnern und wenn er unter Druck geriet. Manchmal war er einfach auch nur zu ungeduldig und wollte etwas erzwingen, was sich nicht erzwingen lässt.

Diese Zeiten aber sind vorbei. Der Judd Trump von heute kann auch geduldig sein. Vor allem aber: Er hat sein Spiel erheblich weiterentwickelt. So gewinnt er heute Matches und Titel, wo er früher noch chancenlos gewesen wäre.

Trump hat sich zum Musterprofi entwickelt

Diese Fähigkeit ist natürlich nicht vom Himmel gefallen. Judd hat sie sich hart erarbeitet. Und er arbeitet weiter jeden Tag daran. Dieses Engagement, diese Hingabe, Tag für Tag nach Verbesserung zu streben, dass ist es, was einen Großen des Sports ausmacht. Für mich ist Judd mittlerweile ein Großer. Jemand, der früher vielleicht ein bisschen als Hallodri gegolten hat, ist ein wahrer Musterprofi geworden. Ich kann allen jungen Spielern nur raten, sich ein Beispiel daran zu nehmen.

Und wie geht es jetzt weiter mit Snooker? Ehrlich gesagt: Ich weiß es nicht. In diesen Corona-Zeiten gibt es keine Gewissheiten. Die Tour Championship soll wie geplant stattfinden, also mit Publikum (Stand jetzt, das kann sich ja jeden Tag ändern). Darüber schütteln viele den Kopf, um es mal zurückhaltend zu formulieren. Mir scheint es auch manchmal so, dass die "stiff upper lip" und das "wir machen weiter wie immer" in Krisenzeiten zur DNA der Briten gehört.

Coronavirus: Kritik an Snooker-Turnieren

In den sozialen Medien wird deswegen jetzt ja kräftig auf Barry Hearn und die World Snooker Tour (WST) eingeprügelt. Damit macht man sich es aber auch zu einfach. Es ist ja nicht einfach die reine Geld-Geilheit, die zu derartigen Entscheidungen führt. Sagt die WST Events ab, ohne dass es von Seiten der zuständigen Behörden eine Empfehlung dazu gibt, dann riskiert sie heftige Schadensersatzforderungen. Das geht sehr weit über zu erstattende Tickets hinaus; die Tickets alleine sind Kleinkram.

In den letzten Tagen habe ich auch häufig erlebt, dass unsere Snooker-Übertragungen für viele eine willkommene Ablenkung waren. Das ist legitim und verständlich, gerade in Zeiten reduzierter Freizeitmöglichkeiten. Man kann nicht ständig über Corona und einen eventuellen Weltuntergang nachdenken. Das lässt es angeraten erscheinen, solche Veranstaltungen durchzuführen, wenn das ganz klar vertretbar ist. Panik zu vermeiden ist auch ein wichtiger Aspekt. Ein Stück Normalität hilft dabei.

Coronavirus: Snooker-WM ist wohl betroffen

Natürlich muss die Gesundheit und Unversehrtheit aller Beteiligten an erster Stelle stehen. Daran kann es keinen Zweifel geben. Ich kann mir derzeit nicht vorstellen, dass die Weltmeisterschaft wie üblich mit Publikum gespielt wird (wobei ich natürlich kein Virologe, sondern Laie bin). Ohne Publikum zu spielen und nur denen Zugang zu gewähren, die unabdingbar sind zur Durchführung, mag eine Lösung sein.

Hearn ist offenbar bereit, auch diesen Weg zu gehen. Ich als Laie kann nicht beurteilen, ob das ein vertretbare Lösung ist. Aber ich bin auch froh, dass ich nicht die Entscheidung treffen muss.

Ob die WM nun gespielt werden kann oder nicht: Wichtiger ist im Moment sowieso die Gesundheit, und zwar für jeden von uns. In diesem Sinne: Passt auf Euch und Eure Lieben auf!

Bleibt gesund

Ihr / Euer Rolf Kalb

