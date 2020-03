Im Endspiel begannen beide rasant. Im ersten Frame verschoss Kyren Wilson nach der ersten Roten Pink. Die Quittung war eine 125 von Judd Trump. Der Weltmeister verschoss dann aber im zweiten Frame Grün; prompt schoss ihm Wilson eine 115 um die Ohren.

In Frame drei hatte Wilson dann zwar den Spielball an die Fußbande gelegt, aber Trump lochte eine lange Rote und machte eine 144 daraus; das war gleichzeitig das Top-Break in Gibraltar, so dass er dafür noch einmal 5000 Pfund kassiert.

Video - Grundstein für Finalsieg: Trump spielt höchstes Break des Turniers 10:07

Der vierte Frame war dann ausgeglichener. Nach einer 45 von Trump und einer 56 von Wilson wurde der Frame in einem taktischen Duell auf Gelb entschieden. Obwohl Trump zunächst die Oberhand hatte lochte Wilson einen phantastischen gelben Ball und holte auf Pink den Ausgleich. Als er den fünften Frame auf Schwarz gewann übernahm der "Warrior" mit 3:2 sogar erstmals die Führung.

Trump übernimmt die Kontrolle

Mit einer 123, seinem 97. Century in dieser Saison und seinem neunten in Gibraltar in diesen drei Tagen, übernahm Judd Trump aber wieder die Kontrolle. Im entscheidenden siebten Frame ging er dann mit 52:0 in Führung. Wilson schaffte keine Aufholjagd mehr, so dass Trump mit einer Clearance von 63 Punkten den Titelgewinn perfekt machte. Bitte für Wilson: Die Niederlage bedeutet für ihn auch, dass er nicht für die Tour Championship in der kommenden Woche qualifiziert ist.

Video - Trump schreibt mit Sieg bei Gibraltar Open Snooker-Geschichte 03:59

Im Halbfinale hatte Judd Trump gegen Xiao Guodong beim Stand von 2:3 auch schon am Rand einer Niederlage gestanden, buchte aber mit zwei hohen Breaks doch noch das Ticket für das Finale. Kyren Wilson brauchte in der Vorschlussrunde nur 46 Minuten, um Mark Williams mit 4:0 abzufertigen.

Video - Gespenstische Siegerehrung: Wilson winkt ins leere Rund 02:14

Alle Ergebnisse vom Schlusstag der Gibraltar Open:

Finale

Kyren Wilson - Judd Trump 3:4

Halbfinale

Xiao Guodong - Judd Trump 3:4

Kyren Wilson - Mark Williams 4:0

Viertelfinale

Liang Wenbo - Judd Trump 1:4

Jimmy Robertson - Xiao Guodong 3:4

David Grace - Mark Williams 1:4

Thepchaiya Un-Nooh - Kyren Wilson 0:4

Achtelfinale

Li Hang - Judd Trump 1:4

Ashley Hugill - Liang Wenbo 2:4

Tom Ford - Xiao Guodong 2:4

Rory McLeod - Jimmy Robertson 1:4

Tian Pengfei - Mark Williams 3:4

Lu Haotian - David Grace 1:4

Fergal O'Brien - Kyren Wilson 3:4

Ben Woollaston - Thepchaiya Un-Nooh 2:4