Snooker

Gibraltar Open: Jackpot bei Fluke im Glück - "Der Jack-Lisowski-Unterstützungsklub"

Jack Lisowski ist bei den Gibraltar Open in Milton Keynes in seinem Zweitrundenmatch im Glück. Der 29-jährige Engländer lochte in seinem Duell mit Jak Jones eine Rote nach einem glücklichen Kontakt mit der von Lisowski zuvor verschossenen Roten. Ein Fluke.

00:00:43, vor 2 Stunden