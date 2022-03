In der zweiten Runde tat sich Bingham aber ziemlich schwer bei seinem 4:1 über Jimmy White. Beide hatten eine hohe Fehlerquote, aber im entscheidenden Moment schaffte Bingham immer noch das entscheidende Break. Danach spielte er bei seinem 4:2 über Yuan Sijun wieder Breaks von 101, 75 und 80 Punkten.

Auch Titelverteidiger Judd Trump steht im Achtelfinale. Sowohl gegen Andrew Higginson als auch gegen Simon Blackwell gewann er souverän mit 4:0. Anschließend setzte er sich auch gegen Sanderson Lam mit 4:1 durch, doch so klar wie das Ergebnis es vermuten lässt war das Match nicht. Trump hatte den ersten Frame auf Schwarz gewonnen, obwohl er schon mit 1:64 zurücklag. Den dritten Frame holte er mit einer Re-spotted Black, und auch im vierten Frame vergab Lam eine exzellente Chance.

Für die Überraschung in der ersten Runde hatte Ben Woollaston mit seinem 4:3 über Ronnie O’Sullivan gesorgt. Dabei hatte O’Sullivan schon mit 3:1 geführt und hatte auch im fünften Frame eine gute Chance. Anschließend schlug Woollaston dann Peter Lines mit 4:2 und Nigel Bond mit 4:1 und steht so ebenso in der Runde der letzten 16.

Woollaston trifft dort auf Ben Hancorn, der durch ein 4:2 über Michael White das erste Achtelfinale seiner Karriere erreichte. Hancorn hatte zuvor mit einem 4:0 über Thepchaiya Un-Nooh überrascht.

Am Freitag gescheitert ist auch John Higgins. Der Schotte hatte zwar bei seinem 4:2 über David Grace und bei seinem 4:1 über John Astley überzeugt, verlor dann aber mit 2:4 gegen Jimmy Robertson. Robertson hatte dabei die letzten drei Frames in Folge gewonnen. John Higgins muss jetzt um den Gewinn der Gesamtwertung der European Series und auch um seinen Platz bei der Tour Championship zittern.

