"Es ist leicht zu lesen, dass ich 3,5 Millionen Pfund auf den Tisch gelegt habe, aber ich habe es so schnell ausgegeben, wie es reinkam", meinte Allen.

Es sei traurig, "wenn man bedenkt, was ich in diesem Spiel verdient habe und wie gut ich mich entwickelt habe. Es ist peinlich, aber die Priorität liegt jetzt darin, mein Leben in Ordnung zu bringen."

Ad

Er habe auch "nichts für schlechte Zeiten auf die Seite gelegt, und wenn ich eine schlechte Saison hatte, habe ich immer noch so viel ausgegeben, als hätte ich eine gute Saison gehabt", erzählte der Snooker-Star.

Snooker O'Sullivan fordert Anerkennung: "Als Tennisspieler hätte ich sieben Mal gewonnen!" VOR 5 STUNDEN

Auch der Scheidungsprozess erschwerte die finanzielle Situation für Allen. "Wenn man nicht genug für die Steuern zurücklegt, summiert sich alles. Der ganze juristische Kram mit der Scheidung, wenn man für Anwälte und Notare bezahlen muss, da kommt einiges zusammen", so Allen.

Mark Allen geht als Titelverteidiger in Northern Ireland Open

Hätte er die Möglichkeit in der Zeit zurückzugehen, "würde ich vernünftiger mit Geld umgehen. Wenn es ein Auto für 50.000 Pfund gab, habe ich eines für 80.000 Pfund gekauft. Wenn es ein Haus für 1500 Pfund pro Monat gab, zahlte ich 2500 Pfund."

Aktuell wohne er "zur Miete. Es ist ein bisschen peinlich, das als Nummer zehn der Welt zu sagen. Ich habe jetzt eine Einkommensgarantie für die Zukunft, und das nimmt mir das Risiko, eine gute oder schlechte Saison zu haben."

Bei den Northern Ireland Open geht Allen als Titelverteidiger ins Turnier. Gegen John Higgins gewann er 2021 im Endspiel am Ende drei Frames in Folge. Vom 16. bis zum 23. Oktober kämpfen die Snooker-Stars nun erneut um die Alex Higgins Trophy.

Mit Century zum Abschluss: O'Sullivan gewinnt Titel in Hongkong

Snooker O'Sullivan will seine Kinder nicht im Snooker-Sport: "Ein echter Kampf" VOR EINEM TAG