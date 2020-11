Die Northern Ireland Open 2020 sind das zweite Event der Home Nations Series. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie findet die Veranstaltung nicht in Belfast, sondern in der Marshall Arena in Milton Keynes statt. Titelverteidiger ist Judd Trump, der im Oktober auch das erste Event der Home Nations Series, die English Open, für sich entscheiden konnte.

Im vergangenen Jahr setzte sich Trump im Finale der Northern Ireland Open gegen Ronnie O'Sullivan 9:7 durch und verteidigte damit seinen Titel von 2018. Somit könnte er in diesem Jahr seinen dritten Erfolg in Serie holen.

bis zum Achtelfinale einschließlich: best of 7 (ohne Midsession Interval)

Viertelfinale: best of 9

Halbfinale: best of 11

Finale: best of 17 (8 Frames in der ersten Session, max. 9 in der zweiten)