Higgins misslang in seinem ersten Frame nach 46 Punkten ein Split, so dass er danach eine dünne Rote auf die Ecktasche verschoss. Wells aber machte aus der Chance nur 44 Punkte, bevor Higgins mit einer Clearance bis Pink das 1:0 holte. Damit war praktisch schon die Vorentscheidung gefallen; in der Folgezeit machte Wells nur noch insgesamt neun Punkte. Higgins baute seine Führung mit der 144 aus und dominierte auch die nächsten beiden Frames.