Snooker

Northern Ireland Open: Trump siegt im Decider gegen Brecel

Judd Trump hat sich in der dritten Runde beim Northern Ireland Open im Decider durchgesetzt. Der Weltmeister von 2019 drehte in einem umkämpften Match gegen Luca Brecel einen 2:3-Rückstand noch in einen Sieg.

