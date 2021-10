Snooker

Northern Ireland Open: Judd Trump mit Fluke gegen Gao Yang im letzten Frame

In der zweiten Runde der Northern Ireland Open dominiert der Engländer Judd Trump den Chinesen Gao Yang und gewinnt nach einer "Machtdemonstration" deutlich 4:0. Und: "Wenn es läuft, dann läuft es": Im vierten Frame gelingt dem 32 Jahre alten Engländer ein Fluke: Die rote Kugel landet nicht in der anvisierten Tasche an der Kopfbande, prallt ab und fällt auf der gegenüberliegenden Seite doch noch.

00:00:25, vor einer Stunde