Robertson erwischte einen glänzenden Start mit einem Break von 73, mit dem er den ersten Frame für sich entscheiden konnte. Doch Selby glich im zweiten Durchgang nach knapp einer Stunde aus.

Mit einem 2:2 ging es in die Pause. Nach der Unterbrechung kam der Australier deutlich besser aus den Katakomben.

Robertson entschied die drei folgenden Frames für sich und setzte im achten Frame mit einem Break von 53 den Schlusspunkt.

Der Sieg des Australiers verlängerte die Erfolgsserie und markierte seinen sechsten Sieg in Folge gegen Selby.

Zhou entscheidet Decider mit Century

Zhou Yuelong und David Gilbert lieferten sich im ersten Viertelfinale des Abends einen richtigen Schlagabtausch. Die Partie ging bis in den Decider, den schlussendlich der Chinese mit einem Century für sich entscheiden und einen Platz unter den besten Vier buchen konnte.

Dabei ging das Match aus Sicht von Gilbert zunächst optimal los. Der Engländer gewann den ersten Frame nach zwei starken roten 64:50 und meldete erste Ansprüche aufs Halbfinale in Belfast. Zhou kämpfte sich jedoch direkt zurück und glich zum 1:1 aus.

In den folgenden Frames zeigten die beiden Profis immer wieder ihre Klasse, sodass sich ein spannendes Match entwickelte, in dem Gilbert mit 4:2 in Führung ging. Doch Zhou steckte nicht auf und kämpfte sich zurück.

Nach einer vergebenen Chance von Gilbert nutzte Zhou die Gunst der Stunde und stürmte zu einer 64:36-Führung, die ihm den Gewinn des siebten Frames einbrachte.

Die Spannung wuchs, als beide im achten Frame die Initiative ergriffen, jedoch auch Fehler begangen. Der Chinese entschied aber auch diesen Frame für sich.

Im entscheidenden Frame dominierte Zhou und zog mit einem beeindruckenden Break von 130 ins Halbfinale am Samstag ein, wo er entweder auf Anthony McGill oder Haotian Lyu treffen wird.

