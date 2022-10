Obwohl Robertson über weite Strecken des ersten Frames nicht in Form zu sein schien, räumte er am Ende alle Farben ab und ging 1:0 in Führung. Im zweiten Frame schaltete Robertson dann einen Gang höher und zeigte mit einem hervorragenden Century von 102 seine ganze Klasse.

Der dritte Durchgang verlief nach dem gleichen Muster wie der erste: Beide vergaben Chancen und es kam zu einem Kampf um die Farben. Und auch wie im ersten Frame setzte sich am Ende der Australier durch und baute seine Führung auf 3:0 aus.

Im vierten Frame zeigte Robertson seine Qualität im Breakaufbau und sicherte sich dank eines Breaks von 60 den Sieg und den damit verbundenen Einzug ins Viertelfinale der Northern Ireland Open.

Für den 40-Jährigen ist es das erste Mal, dass er unter den besten Acht in Belfast steht.

Kracher-Duell im Viertelfinale

Im Viertelfinale wartet mit Mark Selby ein richtiger Kracher auf Robertson.

Selby konnte sich am frühen Abend gegen Michael White durchsetzen und als zweiter Profi ins Viertelfinale der Northern Ireland Open einziehen.

Der Engländer startete optimal ins Match und ging schnell 2:0 gegen den Waliser in Führung. White ließ sich jedoch nicht verunsichern und konterte prompt mit zwei Frame-Gewinnen in Folge.

Anschließend setzte sich dann aber doch die Klasse durch. Der Ex-Weltmeister erhöhte zunächst auf 3:2, um daraufhin in einem umkämpften letzten Frame alles klar zu machen und die nächste Runde zu erreichen.

