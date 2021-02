Es war einmal mehr das überragende Matchplay, das John Higgins zum Boss am Tisch machte. Mit seinen Safeties hielt er Ronnie O'Sullivan über weite Strecken vom Tisch fern und war auch immer in der Lage, hohe Breaks zu spielen.

Den Grundstein zum Sieg hatte John Higgins schon in der ersten Session gelegt, als er 5:0 in Führung gegangen war. Der erste Frame war noch ein bisschen zerfahren, aber dann zauberte der "Wizard of Wishaw" Breaks von 92, 68, 142 und 138 Punkten. 80 Prozent der Tischzeit hatte Higgins in dieser Phase für sich beansprucht.