Snooker

Players Championship: Higgins fertigt Selby im Viertelfinale ab und verteilt einen Whitewash

John Higgins hat im Viertelfinale der Players Championship Mark Selby nicht den Hauch einer Chance gelassen. Der Schotte dominierte von Beginn an und gewann am Ende überzeugend mit 6:0. Ein Whitewash. Selten war Selby so chancenlos wie in dieser Partie.

