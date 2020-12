Im Finale knüpfte Mark Selby nicht an die Gala-Vorstellung aus der Vorschlussrunde an. "Ich habe eine Reihe von Fehlern gemacht", gestand er im Interview nach dem Sieg. Aber er war trotzdem klar besser als Ronnie O’Sullivan, der allenfalls in wenigen Momenten an seine Top-Form herankam. Ansonsten blieb aber vieles Stückwerk beim Weltmeister, der Selby in allen Kategorien unterlegen war.