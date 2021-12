Ronnie O’Sullivan tat sich bei seinem 4:2 über Dominic Dale phasenweise schwer. Aber am Ende drehte er dann doch wieder auf und machte mit Breaks von 77 und 132 Punkten den Sieg perfekt.

Für das Comeback des Tages sorgte Stephen Maguire. Der war gegen Yuen Sijun schon mit 0:3 in Rückstand geraten. Den ersten Frame hatte er mit drei Mal Foul und Miss in Folge abgegeben, obwohl er noch in Führung lag. Mit einer 107 leitete er aber im vierten Durchgang die Wende ein.

Judd Trump startete souverän in die Scottish Open. Bei seinem 4:0 über Robert Milkins spielte er Breaks von 100, 78 und 85 Punkten. John Higgins setzte sich gegen Alfie Burden mit 4:1 ebenfalls klar durch. Higgins war mit Breaks von 68 und 81 Zählern gut gestartet, doch dann wurde das Match sehr zerfahren.

Zwei Centuries schaffte Kyren Wilson bei seinem 4:0 über Andy Hicks.

Ding Junhui und Mark Allen scheitern schon an der ersten Hürde

Shaun Murphy zog bei seinem 4:3 über Ng On Yee den Kopf gerade noch einmal aus der Schlinge. Als er gegen die mehrfache Weltmeisterin mit 1:3 hintenlag, drohte dem Magician ein weiteres frühes Aus, doch er fand ins Match zurück und holte den entscheidenden Frame mit einer 130.

Einige Top-Spieler stolperten bei den Scottish Open aber auch schon an der ersten Hürde. So kassierte Barry Hawkins ein herbes 0:4 gegen Pang Junxu. Ding Junhui reichte eine 3:2-Führung nicht; er verlor gegen seinen Landsmann Zhang Anda mit 3:4. Und Jack Lisowski zog trotz einer 132 gegen Stuart Carrington mit 1:4 den Kürzeren.

Mark Allen war gegen Martin O’Donnell dank Breaks von 89 und 107 mit 3:2 in Führung gegangen, doch der verbissen kämpfende O’Donnell schlug ihn dennoch mit 4:3. Auch für Stuart Bingham war das 1:4 gegen Andrew Higginson ein weiterer Rückschlag.

