Snooker

Scottish Open: Mark Allen spielt in Edinburg unglaublichen Fluke auf dem Weg zur Clearance

Mark Allen spielt in der ersten Runde der Scottish Open gegen Martin Gould einen unglaublichen Fluke. Blau springt von der Mitteltasche ab und schießt einmal quer über den Tisch in die andere. Was für ein Glück! Allen macht aus diesem Break eine 132er-Clearance und gewinnt das Match.

00:00:27, vor 21 Minuten