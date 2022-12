"In jeder messbaren Hinsicht scheint es Snooker auch ohne Ronnie O'Sullivan gut zu gehen. Er ist nicht größer als Snooker", warf Shaun Murphy dem Superstar eine gewisse Arroganz vor.

O'Sullivan wisse nicht zu schätzen, wie es ist, als Snooker-Spieler zu kämpfen, da er aus einem "unglaublich wohlhabenden Umfeld" komme, fuhr der 40-Jährige fort.

Vor allem aber stört sich Murphy an der Vorbildfunktion des siebenmaligen Weltmeisters außerhalb des Tisches. "Während Ronnie die Erwartungen in jedem Teil des Spiels und jeder Facette des Snookers auf dem Tisch übertroffen hat, denke ich, dass er in Bezug auf seine Botschafterrolle hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist", kritisierte der Weltmeister von 2005.

Trotz aller Kritik weiß der "Whiston Warrior" auch, welche Strahlkraft O'Sullivan für den Snooker-Sport hat. "Er ist die größte Attraktion des Spiels, er bewegt die Massen, wenn er spielt. Das hat man früher auch bei Tiger Woods gesagt, man konnte sehen, wie sich die Zuschauerzahlen änderten, wenn er Golf spielte", zog Murphy den Vergleich.

Trotzdem frustriert ihn die teils unbekümmerte Art von "The Rocket". "Snooker ist sicherlich aufregender und profitiert davon, jemanden wie ihn dabei zu haben, aber man muss nicht immer ein Rebell sein. Manchmal ist es in Ordnung, ein guter Botschafter zu sein und zu versuchen, das Spiel besser zu verlassen als an dem Tag, an dem man es aufgenommen hat", konstatierte er nüchtern.

O'Sullivan reagiert locker auf Anschuldigungen

O'Sullivan reagierte bei der "BBC" gewohnt locker auf die Anschuldigungen seines Kontrahenten. "Einige Leute sind einfach nur glücklich, hier zu sein und zu lachen und zu scherzen, andere haben einfach nur dieses pure, intensive Verlangen, sie lieben die Herausforderung und den Wettbewerb", erklärte der polarisierende Spieler seine Spielweise und den Umgang mit dem Sport.

Seine Lockerheit sei jedoch auch Teil des Erfolgs beim Weltranglistenersten: "Mit Druck umzugehen, ist nicht einfach. Ich habe einfach Spaß daran gefunden."

