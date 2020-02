In einer Szene nämlich musste Ronnie O’Sullivan über Schwarz greifen. Die TV-Bilder legen nahe, dass er Schwarz möglicherweise touchiert haben könnte. Schiedsrichterin Desislava Bozhilova sagte in der Situation zwar "stop Ronnie", unterband aber nicht den nächsten Stoß. Ein eventueller Regelverstoß ist damit hinfällig.

Fünf Tage nach seinem Sieg bei den Welsh Open bewies Shaun Murphy auch in Watford seine gute Form. Gegen Kishan Hirani nutzte er die zweite Chance zu einem Break von 68 Punkten. Am Ende gewann der "Magician" klar mit 77:0. In der zweiten Runde steht auch Alexander Ursenbacher. Der Schweizer spielte gegen Hossein Vafaei sehr konstant und setzte sich mit 61:41 durch. Damit treffen am Samstag Ursenbacher und Murphy aufeinander.

Amiri kennt die Regeln nicht

Ein typisches Shootout-Drama lieferten sich Soheil Vahedi und Alfie Burden. Burden hatte den Frame beim Stand von 37:1 im Griff, aber der Iraner glich aus und lochte beim Blue Ball Shootout die erste Blaue. Ein mögliches Comeback hat dagegen Ricky Walden verpasst, als er die letzte Schwarze verschoss. Tian Pengfei lochte Schwarz und erreichte so mit 71:61 die zweite Runde. Eine gute Safety war der Schlüsselball für Jordan Brown. Aus der Chance, die sich daraus ergab, machte der Nordire ein Break von 66 Punkten und schlug Scott Donaldson mit 67:35.

Fehlende Regelkunde kostete Amine Amiri einen durchaus möglichen Erfolg gegen Michael Holt. Gleich zwei Mal vergaß der Marokkaner, dass bei einer Safety ein Ball eine Bande anlaufen muss. So gewann Vorjahresfinalist Holt mit 69:38. Mit Michael Georgiou und Martin Gould scheiterten am Freitag auch zwei Ex-Champions. Georgiou unterlag in einer nervösen Partie Ross Bulman mit 21:28. Gould zog gegen Andrew Higginson mit 8:74 klar den Kürzeren. Mit Reanne Evans scheiterte auch die zweite Teilnehmerin im Feld. Die zwölfmalige Weltmeisterin war gegen Ian Burns ohne Chance. Burns spielte ein Break von 62 Punkten und gewann mit 69:8.

Für den Krimi des Tages sorgten Ashley Carty und Noppon Saengkham: Erst zwei Sekunden vor Ablauf des Frames lochte Carty den entscheidenden Ball zum knappen 46:43. Große Sportlichkeit bewies Barry Pinches, der ein vom Schiedsrichter nicht zu bemerkendes Foul anzeigte. Die Quittung war eine 85 von Ryan Day, der das Match mit 117:6 gewann.

Die Paarungen der zweiten Runde im Überblick

Aaron Hill - Kyren Wilson

Liam Highfield - Dean Young

Jamie Clarke - Lu Ning

Anthony Hamilton - David Gilbert

Lyu Haotian - Mark Davis

Thor Chuan Leong - Yan Bingtao

Lei Peifan - Kurt Maflin

Andrew Higginson - Zhou Yuelong

David Lilley - Barry Hawkins

Tian Pengfei - Sunny Akani

Soheil Vahedi - Daniel Wells

Andrew Pagett - Ross Bulman

Mike Dunn - Matthew Stevens

Dominic Dale - Anthony McGill

Ian Burns - Chang Bingyu

Mark Williams - Ashley Carty

Thepchaiya Un-Nooh - Peter Lines

Ali Carter - Brandon Sargeant

Xiao Guodong - Ashley Hugill

Luo Honghao - Igor Figueiredo

Liang Wenbo - Martin O'Donnell

Jack Lisowski - Fraser Patrick

Zhang Anda - Ken Doherty

Nigel Bond - Mei Xi Wen

Billy Joe Castle - Ronnie O'Sullivan

Li Hang - Chen Feilong

Elliot Slessor - Michael Holt

Ryan Day - Joe Perry

Jak Jones - Jordan Brown

Zhao Xintong - Ben Woollaston

Craig Steadman - Chris Wakelin

Alex Ursenbacher - Shaun Murphy

