Video - "Brilliant!" Thor trumpft mit sensationellem Century auf 02:18

Nicht minder beeindruckend war das Break von 120 Punkten, das Chang Bingyu gegen Iulian Boiko spielte. Dramatisch wurde es im Duell zwischen Daniel Wells und Bai Langning; 72:72 stand es am Ende. Beim Blue Ball Shootout lochte Wells dann aber Blau im zweiten Versuch, während Bai der Ball in die falsche Tasche fiel. Spannend war auch das Duell zwischen Kyren Wilson und Michael White. Keiner kam zu einem nennenswerten Break, aber Wilson setzte sich hauchdünn mit 28:24 durch.

Keinen Erfolg hatten die deutschen Starter im Watford Colosseum. Lukas Kleckers war beim 24:70 gegen Zhao Xintong chancenlos. Simon Lichtenberg geriet nach einer guten Safety von Lei Peifan von Anfang an unter Druck. Der 16-jährige Chinese gewann klar mit 60:3. Aber auch prominente Akteure gerieten am ersten Tag unter die Räder. So verlor Mark Selby mit 18:54 gegen Sunny Akani. Mark Allen musste gegen Luo Honghao mit 8:54 ebenfalls klar die Segel streichen. Andrew Pagett setzte sich nach einem dramatischen Finish mit 46:41 gegen Stuart Bingham durch.

Im letzten Match des ersten Tages trafen zwei Veteranen aufeinander. Matthew Stevens schlug dabei Jimmy White mit 71:30. In einem der prominent besetzten Matches des ersten Tages zeigte sich David Gilbert sehr clever und gewann mit 39:0 gegen Robert Milkins.

Video - Drama im Shootout: Bai trifft mit der letzten Kugel das falsche Loch 00:36

Hier alle Ergebnisse des ersten Tages:

Alex Borg - Thepchaiya Un-Nooh 17 - 63

Sean Maddocks - Igor Figueiredo 15 - 43

Kurt Maflin - Yuan Sijun 103 - 29

Dominic Dale - Mitchell Mann 30 - 26

David Lilley - Gary Wilson 41 - 39

Zhang Anda - Fan Zhengyi 37 - 21

Mark Davis - Harvey Chandler 61 - 1

Iulian Boiko - Chang Bingyu 0 - 120

Mark Williams - Luca Brecel 59 - 7

Bai Langning - Daniel Wells 72 - 77

Si Jiahui - Xiao Guodong 63 - 68

David Grace - Dean Young 28 - 35

Mark Joyce - Chris Wakelin 26 - 46

Nigel Bond - Gerard Greene 62 - 0

Zhao Xintong - Lukas Kleckers 70 - 24

Sunny Akani - Mark Selby 54 - 18

Kyren Wilson - Michael White 28 - 24

Louis Heathcote - Jamie Clarke 10 - 49

Anthony McGill - Zhang Jiankang 69 - 19

Liam Highfield - James Cahill 89 - 33

Andrew Pagett - Stuart Bingham 46 - 41

Ashley Hugill - Jamie O'Neill 33 - 9

Mei Xiwen - Matthew Selt 22 - 17

Thor Chuan Leong - Nutcharut Wongharuthai 133 - 0

Mark Allen - Luo Honghao 8 - 54

Li Hang - Adam Stefanow 58 - 44

Lu Haotian - Riley Parsons 52 - 35

Paul Davison - Anthony Hamilton 21 - 36

Robert Milkins - David Gilbert 0 - 39

Simon Lichtenberg - Lei Peifan 3 - 60

Joe O'Connor - Elliot Slessor 31 - 64

Jimmy White - Matthew Stevens 30 - 71